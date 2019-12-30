Справка об эпидокружении

Медицинская справка о контактах для взрослых и детей является одним из самых сложных в получении документов. Если вы не хотите переживать по поводу того, предоставят ли вам эту справку, а получить ее гарантированно, то нажав на эту ссылку можно пучить помощь.

Когда нужна справка?

Такая справка необходима в качестве подтверждения фата отсутствия контакта с человеком, больным инфекциями. У некоторых болезней имеется трехнедельный инкубационный период, во время которого они не показывают себя, однако человек к этому время представляет вреда для окружающих. При наличии такой справки, человека допускают в новый коллектив.

Такая справка является необходимой для взрослых и детей, единственное различие кроются в том, что для детей она необходима чаще. Такая справка является обязательной во время оформления в школу или детский сад, в случае перевода из одного образовательного заведения в другое и так далее. Без такой справки не обойтись в том случае, если ребенку предстоит поездка на оздоровление в санаторий или лагерь. Она является подтверждением того, что на протяжении 21 дня предшествующих дню ее выдаче, имеется благополучная эпидемиологическая ситуация по факту проживания и никто из окружающих не имеет инфекционных заболеваний.

Как оформить справку?

На сегодняшний день, оформить такую справку можно несколькими способами, определенными общепринятым нормам.

Самым сложным и популярным вариантом является выдаче справки СЭС об эпидокржении. Заполнение бланка происходит в филиале комплекса эпидемиологии и гигиены, при этом врач-эпидемиолог в полной мере несет ответственность за оформление справки. Специалист осуществляет проверку документов, а также проводит анализ базы данных по указанному при регистрации адресу.

Если на протяжении 21 дня не оказалось зарегистрировано ситуаций заболевания, то вам будет предоставлена такая справка. В некоторых случаях люди полагают, что подразумеваются под контактом лишь проживающие на одной площади близкие люди. Однако, со стороны работников СЭС проверка осуществляется по всему многоэтажному дому, по этой причине существует крайне большая вероятность отказа в получении такой справки.