Ж/д ветка, которая соединит Луганщину со всеукраинской сетью: варианты строительства и стоимость

Облгосадминистрацией совместно с Региональным филиалом «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзализныця» рассмотрены возможные варианты направлений строительства ветви: Сватово — Белокуракино, Сватово — Старобельск, Рубежное — Старобельск, Рубежное — Новый Айдар, Тополи — Лантратовка и Двухлетняя — Лантратовка.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Проведен анализ развития путевого хозяйства железнодорожных станций, расположенных на путях Кондрашевская-Новая — Лантратовка и Попасная — Сватово — Купянск, и характеристики профиля местности для определения наиболее подходящих пунктов стыковки с новой веткой.

Направления Тополи — Лантратовка и Двухлетняя — Лантратовка признаны неприемлемыми из-за сложного профиля местности, недостаточное развитие путевого хозяйства станции Лантратовка и близость к границе с РФ. Направление Сватово — Белокуракино также не имеет перспектив из-за сложного профиля местности и слабого развития путевого хозяйства станции Белокуракино.

Поэтому, предложены следующие варианты прохождения ветви: Сватово — Старобельск, Рубежное — Старобельск, Рубежное — Новый Айдар. Длина пути может составить около 62, 59 и 43 км соответственно.

Наиболее благоприятный профиль местности имеет направление Рубежное — Старобельск, где отпадает необходимость строительства искусственных сооружений (кроме переездов).

Обе станции имеют достаточное путевое развитие и возможность строительства примыканий. Кроме того, станция Старобельск имеет стратегическое значение, поскольку расположена посередине пути Кондрашевская-Новая — Лантратовка, а город Старобельск равноудален от северных и восточных районов области и является логистическим центром с разветвленной сетью автомобильных дорог.

Направление Рубежное — Новый Айдар кратчайшее, однако имеет усложненный профиль местности, требует строительства мостового перехода через пойму р. Айдар и проходит в стратегической близости к линии разграничения.

Оценка стоимости реализации каждого варианта строительства железнодорожной линии, которая соединит пути Кондрашевская-Новая — Лантратовка и Попасная — Сватово — Купянск, и окончательный выбор могут быть осуществлены после разработки технико-экономического обоснования и составления проектно-сметной документации.

По предварительным оценкам, стоимость этого комплекса мероприятий по одному варианту составляет 10 млн гривен, в том числе ТЭО — 3,5 млн гривен. В областном бюджете необходимые средства отсутствуют.

6 декабря по инициативе Луганской областной государственной администрации в Национальном институте стратегических исследований (г. Киев) состоялось заседание круглого стола на тему «Развитие железнодорожной инфраструктуры как двигателя социально-экономического развития Луганской области», в котором принял участие председатель облгосадминистрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, а также народные депутаты Украины, представители Всемирного банка в Украине, Европейского инвестиционного банка в Украине, USAID, СНБОУ, центральных и региональных органов государственной власти, ПАО «Укрзализныця».

По результатам этого форума достигнута договоренность о привлечении к реализации проекту строительства ветви средств международных партнеров.

В частности, USAID готово финансировать разработку ТЭО и ПСД при создании межведомственной рабочей группы по вопросу реализации инфраструктурного проекта по строительству соединительной железнодорожной ветки в Луганской области.

С этой целью облгосадминистрация обратилась к Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию.