Государственный телеканал для временно оккупированных территорий будет запущен в феврале 2020 года

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в феврале 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры со ссылкой на первого заместителя министра Анатолия Максимчука, на первом этапе новый канал будет развлекательно-информационным, пишет Интерфакс-Украина

«Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из Министерства иностранных дел активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий», — цитирует пресс-служба Максимчука.