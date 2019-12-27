Житель Марковского района пытался переправить 20 килограмм каннабиса на оккупированную территорию

Сегодня,27 ноября, правоохранители у жителя Марковского района изъяли более 20 кг особо опасного наркотического средства — каннабис, который он пытался переправить на оккупированную территорию. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет более 2 млн. гривен.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Во время проведения первоочередных следственно-оперативных действий было установлено, что 42-летний мужчина сбывал наркотическое средство — каннабис на территорию так называемой «ЛНР» через организованный им «канал» поставок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в рамках которого проводятся следственные действия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.