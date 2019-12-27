Выборы в Половинкинской ОТГ на Луганщине: результаты

В Половинкинской ОТГ на Луганщине 22 декабря состоялись первые выборы депутатов и главы объединенной территориальной громады.

Об этом сообщают «Старобельские новости».

За своих кандидатов голосовали жители с.Половинкино, с. Титаровка и с.Новоселовка. Именно эти села входят в состав громады. В результате головой ОТГ выбрали Анжелу Сергиенко.

По результатам голосования Анжелу Николаевну Сергиенко поддержало 984 избирателя. За другого кандидата, Владимира Алексеевича Пономарева, проголосовало 238 человек. Об этом сообщила Лидия Петровна Кравцова, председатель Половинкинской сельской избирательной комиссии.

Всего из 2884 избирателей, зарегистрированных в Половинкино, Титаровке и Новоселовке, на выборы пришло 1244 человека. Поэтому, явка составила 43,13%.

Также в Половинкинской ОТГ 14 округов, поэтому были избраны 14 депутатов. От каждого округа голосовало около 200 человек.