На Луганщине на ферме по содержанию КРС выявлен случай бешенства

26 декабря 2019 в Беловодской районной государственной администрации было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодской РГА.

На повестке дня был вопрос признания неблагополучным пунктом фермы по содержанию крупного рогатого скота Ф / Г «Независимость» в связи с установлением положительного диагноза на бешенство погибшей телки.

Комиссией по итогам заседания решено:

— Объявить неблагополучным пунктом по бешенству животных территорию фермы по содержанию крупного рогатого скота Ф / Г «Независимость» и окружающую территорию, на которую возможна миграция диких животных, прилегающие к этому округу угодья, пастбища, лесные и полевые массивы, урочища.

— Утвердить план организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению неблагополучного пункта по бешенству и обеспечить выполнение плана.