Если не будет транзита газа: какой план действий для Троицкого района подготовила власть

Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел председатель ЛОВГА Сергей Гайдай. Во время мероприятия были рассмотрены вопросы об обеспечении бытовых и небытовых потребителей Троицкого района природным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай ознакомил присутствующих с оперативным состоянием в Троицком районе. Так, в случае прекращения поставок газа со стороны РФ на две газораспределительные станции — район останется без газа и отопления. В случае отключения ГРС без газа останутся 32 населенных пункта Троицкого района, где находится 46 газифицированных многоэтажных домов, 677 газифицированных квартир, 4894 газифицированных дворов частного сектора, 12 общеобразовательных средних учебных заведений, 2 дошкольных учебных заведения с полным рабочим днем ​​и 6 учреждений здоровья.

Представитель ГУ ГСЧС в Луганской области заверил, что вместе с руководством района были определены 20 возможных стационарных точек обогрева. В случае необходимости будут развернуты еще несколько мобильных точек обогрева. Там граждане смогут отдохнуть и выпить горячих напитков. Дополнительно было сообщено, что для нужд спасателей создан резерв в 5 тонн горюче-смазочных материалов.

Представитель Луганского областного лесоохотничьего хозяйства доложил, что лесные региона могут предоставить около 7,3 тыс куб. м древесины, и в случае необходимости — еще 15 тыс. куб. м леса.

На вопрос главы Луганщины о состоянии электрических сетей района, выступил представитель ООО «ЛЭО». По его словам, сотрудниками линейных бригад выполнено обследование электросетей. В случае необходимости будет введено круглосуточное дежурство.

По итогам рассмотрения вопроса Сергей Гайдай дал поручение руководителям Троицкого района организовать бригады для утепления помещений населения, Луганскому областном управлению лесного и охотничьего хозяйства — обеспечить заготовку и передачу подразделениям ГСЧС дров для функционирования временных пунктов обогрева.

Главному управлению ГСЧС в Луганской области, в случае отключения газоснабжения, развернуть пункты обогрева с полевыми кухнями.

Также были обсуждены вопросы соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»