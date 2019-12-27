В селе Новоайдарского района открыли врачебную амбулаторию общей практики семейной медицины. ФОТО

Сегодня, 27 декабря 2019 года, в селе Смоляниново Новоайдарского района состоялось торжественное открытие сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины Новоайдарского ЦПМСП.

Об этом сообщили в пресс-службе Новоайдарской РГА.

«Такой результат стал возможным благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также медицинских работников и коммунального некоммерческого предприятия, проектировщиков, строительной организации, направленных на реализацию масштабной программы по реформированию сельской медицины», — сказано в сообщении.

Торжественное перерезание символической ленты исполняющим обязанности председателя райгосадминистрации Татьяной Новиковой и председателем районного совета Виктором Макогоном ознаменовало открытие новой сельской амбулатории.

Также все присутствующие могли осмотреть помещение заведения, его материально-техническое оснащение, а работники Новоахтырского сельского дома культуры поздравили всех песнями.