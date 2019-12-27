Северодонецк: 100 дней работы мобильных групп реагирования на домашнее насилие в цифрах

24 декабря во г. Северодонецке мобильные группы реагирования на факты совершения домашнего насилия перешли рубеж в 100 дней.

Об этом рассказали в полиции Луганской области.

В цифрах результат работы групп выглядит следующим образом:

Зарегистрировано фактов домашнего насилия — 185.

Пострадавших — 190. Из них женщин — 173; мужчин — 7; детей — 10.

Полицейскими вынесено 121 запрещающее предписание, составлено 104 административных протокола по ст. 173-2 КУоАП «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания», возбуждено 5 уголовных производств относительно обидчиков.

100 человек поставлено на профилактический учет, при участии социальных служб проведено 61 посещение семей, где совершалось насилие.

«Чаще всего домашнее насилие в семьях совершается в нетрезвом или в состоянии наркотического опьянения, к сожалению, не все понимают, что натворили на утро. Но уже сейчас несколько «подопечных» держатся и не употребляют алкоголь. Поэтому мы работаем и усовершенствуемся, чтобы максимально снизить уровень домашнего и гендерно обусловленного насилия», — сказано в сообщении.

Справка: 17 сентября на Луганщине запущена в работу программа по противодействию и предупреждению домашнего насилия. На базе Северодонецкого отдела полиции создано 4 мобильные группы, в состав входят участковый офицер полиции и сотрудник УПП в Луганской области. В каждом экипаже обязательно есть женщина-полицейская и, при необходимости, инспектор ювенальной превенции. Психологическую поддержку пострадавшим и агрессорам оказывают мобильные бригады общественных организаций и социальные службы.