ЦДЮТ и ЦТКЭУМ Северодонецка получили почетную награду «Лидер внешкольного образования-2019»

23 декабря в «Укринформе» в городе Киев Международной Ассоциацией внешкольного образования совместно с издательством «Школьный мир» проводилась пресс-конференция «Внешкольное образование — 2019: десять побед».

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

В пресс-конференции приняли участие представители органов государственной власти, народные депутаты, ученые, члены общественных объединений и средств массовой информации, директора внешкольного образования, члены правления Международной Ассоциации внешкольного образования.

В рамках пресс-конференции состоялась презентация достижений и побед в сфере внешкольного образования 2019 в Украине и награждение «Лидер внешкольного образования-2019». Почетную награду «Лидер внешкольного образования-2019» получили: Северодонецкий городской Центр детского и юношеского творчества и Северодонецкий Центр туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи.