Тейлор: Россия может вывести войска из Донбасса в течении одного-двух лет

Украина может договориться с Российской Федерацией о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил на протяжении одного-двух лет.

Об этом в общении с украинскими журналистами рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает РБК-Украина.

По словам Тейлора, для Украины и России главным остается вопрос границы.

«Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут — это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос — это вопрос контроля границы. Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО, — ред.), чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян», — сказал Тейлор.

По словам американского дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться «того, чего хотят украинцы — прекращения войны». В качестве примера Тейлор привел состоявшееся ранее разведение сил на трех участках линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной мере было односторонним.

«Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма», — сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает также, что есть красные линии, за которые нельзя переходить.

«Думаю, Путин хотел бы избавиться от болезненных санкций, а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти с Донбасса, сохранив лицо», — сказал американский дипломат.

Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к «нормальной жизни». Кроме того, он отметил, что вопрос возвращения Крыма займет больше времени, чем возвращение Донбасса.