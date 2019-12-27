Синоптик рассказала о погоде на Новый год

В субботу, 28 декабря, в в ряде областей Украины ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер, а на востоке и частично на юге и в центре Украины пройдут дожди.

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

«Завтра циклон и атмосферные фронты будут определять влажную погоду, будет наблюдаться порывистый ветер, в западной половине Украины будет наблюдаться снег и мокрый снег — это западные области включая Житомирской, частью Киевской. Мокрый снег также затронет и южную часть Украины — Одесскую, Николаевскую. Восточная часть Украины значительная часть центра и юга также будет среди сырой погоды, но там будет преобладать дождь «, — рассказала Диденко.

Температура воздуха около 0 ° C с последующим похолоданием, но до Нового года ожидается очередное потепление.

«Температура воздуха около 0 ° C, немного повышаться в дневные часы — до небольших плюсов, ночью — до небольших минусов. В дальнейшем температура вновь снижаться, в воскресенье и понедельник осадки постепенно прекратятся, минусы окрепнут, ночью может быть до -4 …- 6 ° C, но с конца старого года — с начала Нового года, то есть 31 декабря и 1 января температура воздуха вновь повысится «, — сказала Диденко.

В Киеве 28 декабря ожидается порывистый ветер и дождь с переходом в мокрый снег.

«Температура воздуха днем ​​будет с небольшим плюсом, а дальше в столице, например, 29-30 декабря, осадки прекратятся, но похолодает. А уже днем ​​31 декабря и 1 января снова немного потеплеет», — добавила Диденко.