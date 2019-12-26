Велосипеды – как сделать верный выбор

Жизнь современного человека невозможна без спорта и велосипеда. И последние представлены в огромном ассортименте видов, разнообразии моделей. Поэтому очень важно не ошибиться при выборе велосипедов. Качественные и надежные горные велосипеды вы сможете выбрать из широкого разнообразия моделей на сайте UNI SPORT и приобрести по лояльной стоимости/, оформив заказ за несколько минут прямо на сайте, не выходя из дома.

Почему многие предпочитают горные велосипеды

Подобные модели наиболее практичны и универсальны. Они удобны в процессе эксплуатации и надежны, прочны и долговечны. Горные велосипеды не нуждаются в тщательном уходе, они отличаются широким спектром возможностей. Их можно использовать для езды по ровному и гладкому асфальту или легко преодолевать бездорожье, а также горные велосипеды прекрасно маневрируют по пересеченной местности.

Модели оснащены надежными и широкими колесами, среднего диаметра в двадцать шесть дюймов. Кроме того, здесь мощный протектор и много передач – от двадцати одной до двадцати семи. Таким образом можно смело заявлять, что подобный транспорт обладает превосходными параметрами проходимости, а также отличной скоростью.

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При выборе велосипеда, важно определиться со стилем катания – в городе или по бездорожью. Кроме того, играет роль и ваш бюджет. А еще – рост и вес. От этого зависит размер рамы велосипеда.

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