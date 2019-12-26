МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 164 У НА ОПЕКУ И УСЫНОВЛЕНИЕ – подробности

Если вы собираетесь стать опекуном для ребенка, то оформление опеки – это весьма ответственный шаг. Он важен и для тех, кто решается на него, и для органов, которые доверяют ребенка на воспитание стороннему человеку. для того чтобы стать опекуном, вам нужно будет пройти массу бюрократических аспектов. И это займет много времени и сил, нервов. Для того чтобы собрать множество бумаг, бланков, вам потребуется масса времени. Здесь обязательна медицинская справка 164 у на опеку и усыновление. Вы сможете приобрести ее, изучив на странице более подробно информацию о самой справке, ознакомившись с образцом, а также созвонившись со специалистами, чтобы уточнить все детали вашего заказ и получить бесплатную консультацию по всем возникшим вопросам. Здесь предлагают быстрые результаты по лояльной стоимости. И подобное соотношение вас не разочарует.

Подобная справка требуется всем, кто решил усыновить ребенка. В документе содержится информация касаемо отсутствия запретов с медицинской точки зрения для оформления опеки. Бумага предоставляется в соответствующие органы во время прохождения процедуры усыновления.

Этот документ – подтверждение того, что претендент на опекунство не имеет проблем со здоровьем и независим от запрещенных препаратов, что он не является источником заражения опасными инфекциями.

Подобная справка является подтверждением того, что будущий опекун находится в удовлетворительном состоянии – как физическом, так и психическом. Это – своеобразный залог, что здоровью ребенка со стороны опекуна ничего не угрожает.

Оформление опекунства – достаточно сложный процесс. И самостоятельно решать его весьма проблематично и затратно в плане вашего личного времени и сил. Документ выдается только на основании медицинского заключения после прохождения комиссии у восьми специалистов. Это терапевт и инфекционист, а также онколог и фтизиатр. невропатолог и нарколог, дерматовенеролог.

Кроме того, вам нужно будет сдать кровь на ВИЧ и сифилис, гепатит В и С. Во время оформления потребуется прохождение рентгенологических исследований грудной клетки. Обратившись к профессионалам, вы сможете приобрести справку быстро и исключив все эти сложности.