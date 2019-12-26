В селе Станично-Луганского района завершили ремонт ФАПа. ФОТО

В селе Теплое Станично-Луганского района капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

«Заменены окна, двери, стены обшиты специальными ламинированными панелями, которые легко моются, заменена электропроводка, смонтирован подвесной потолок, пол отремонтирован и покрыт линолеумом, заменена система отопления.

А потом, благодаря проведенному капитальному ремонту всего здания, расширению кабинетов, увеличению рабочих мест и возможности оказывать больший перечень врачебных услуг, Тепловский ФАП станет полноценной врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины», — сказано в сообщении.

В РГА выразили благодарность Датскому совету по делам беженцев (DRC) за финансирование ремонта. А также благодарность депутатам Станично-Луганской районной совета и депутатам Тепловского сельского совета за решение выделить средства на софинансирование ремонта.

В следующем году запланирован ремонт крыши и входа в здание.