Пластуны передали Вифлеемский огонь мира в Северодонецкий городской совет

26 декабря Северодонецкий городской совет традиционно посетили представители «Пласта» — национальной скаутской организации. Они привезли Вифлеемский огонь мира в Северодонецк. Кстати, в нашем городе пластуны завершают путешествие лучика тепла, мира и согласия.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета

По традиции, рассказав о чудодейственном Огне и о волхвах, которые путешествовали за указателем, спев пожелания в рождественских песнопениях, юноши передали Огонь Мира и.о. городского головы Вячеславу Ткачуку.

«Главное, это — мир, согласие и взаимопонимание в каждой семье. Спасибо, что по такому случаю вы пришли к нам. Спасибо за то великое дело, что вы делаете! »- сказал Вячеслав Петрович и отблагодарил детей сладкими подарками.

*** Предрождественскую традицию — распространять Вифлеемский огонь мира — начала в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц.

Ежегодно представители ORF и австрийские скауты берут Огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше транспортируют его самолетом в Австрию. После торжеств в Венском Кафедральном соборе эстафета передается в соседние страны. Именно из рук в руки, от одной скаутской ячейки к другой, Вифлеемский Огонь преодолевает множество границ и попадает ко всем, кто ждет тепла, мира, согласия и надежды, которое путешествует с запада на восток, преодолевая границы и объединяя христиан в канун Рождества Христова.

По Украине Вифлеемский Огонь распространяют члены Пласта — Национальной скаутской организации Украины ( http://www.vohon.plast.org.ua/ ). В этом году пластуны пятнадцатый год подряд возьмут Вифлеемский огонь мира от польских скаутов и передадут его украинской общине, церквям, занесут в детские приюты, больницы, чтобы те, кто находятся вдали от своих семей, могли почувствовать тепло Вифлеемской звезды.

В скаутском объяснении — горящий огонек символизирует ожидание в период поста, полную жертвенность. Свет является символом тепла, мира и согласия, а также душевного покоя, любви к людям и к миру. Одновременно этот лучик — это солидарность со всеми, кто далеко, солидарность с нуждающимися, сочетание с Христом, который родился в нищете. Еще в XII веке один участник Христовых походов привез этот свет из Вифлеема, как дар для своей семьи и близких, как символ крупнейшего Добра.

Идея Огня и его простая символика воспринялись украинской общиной и в последние годы для многих из нас Огонь стал дополнением во время празднования Рождества Христова. Поэтому Огнем из Вифлеема люди зажигают свечи на Святую Вечерю. Традиционно Огонь хранится в церкви до Иордана — до 19 января. Затем его можно погасить. Люди могут принимать Огонь на каждую Святую Вечерю.

В предыдущие годы акцию передачи священного сияния благословили Украинская Греко-Католическая Церковь, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская Автокефальная Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь в Украине.