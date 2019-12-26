Квартиры для переселенцев в Золотом будут отремонтированы «под ключ»

Сразу после новогодних праздников начнутся ремонты в пятнадцати квартирах в городе Золотое, которые впоследствии получат переселенцы из временно неподконтрольной части области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Помещения, которые сложно назвать квартирами, находились в коммунальной собственности территориальной громады Золотого. Это девять двухкомнатных и по три трехкомнатных и однокомнатных квартир, которые были включены в фонд социального жилья для внутренне перемещенных лиц, но из-за аварийного состояния люди от них отказались.

Поэтому председатель Луганской облгосадминистрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял решение отремонтировать жилье за ​​счет средств областного бюджета и передать их социально незащищенным семьям переселенцев.

Сейчас по всем квартирам изготовлены проекты, предусматривающие ремонт «под ключ». В частности, будет проведена полная замена системы отопления, окон, электропроводки, канализации, двери и другие отделочные работы. Ванные комнаты обустроят душевыми кабинами и унитазами, кухни — мойками и газовыми плитками.

«Людям, которые станут владельцами этого жилья, останется только перевезти личные вещи, как говорят« заходи и живи », — отметил глава Луганщины.

Он отметил поручение Президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения программ жилищного кредитования и для трудоустроенных, и для тех, кто не имеет возможности оплатить кредит. Для этой категории в отдельных случаях оно должно быть бесплатным.

«Следующим социальным проектом для переселенцев станет дом в городе Кременная», — отметил Сергей Гайдай