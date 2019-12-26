Синоптики рассказали, какой будет погода на Луганщине в последние дни декабря

Завтра, 27 декабря, в Луганской области облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Видимость 6-10 км, в дожде 2-4 км, в тумане 100-500м. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 0 мороза, днем 1-3 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 1-3 0 тепла.

Прогноз погоды на 28 — 31 декабря

28 .1 2 Облачно. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

29.12 Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

30.12 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.

31.12 Облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура 0-5 0 мороза, днем от 2 0 тепла до 3 0 мороза.