Гайдай: Жители Лисичанска будут с водой

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел оперативное совещание с участием исполнительного директора ООО« ЛЭО »Андрея Колосова и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталия Сурая.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

«100 000 жителей города не могут находиться без воды. Необходимо немедленное подключение. Финансовые вопросы держать на личном контроле. В случае повторения ситуации к решению проблемы в Лисичанске присоединятся центральные органы власти », — заявил Сергей Гайдай.

Он также отметил, что будет ставить перед президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о необходимости введения в Лисичанске ВГА.

Гайдай также рекомендовал ООО «Луганское энергетическое объединение» немедленно восстановить электроснабжение ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Он сообщил, что есть договоренность с начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Русланом Хомчаком о перерегистрации еще одной военной части в Лисичанске.

Это приведет к ежемесячному пополнению местного бюджета на значительную сумму, которой хватит на текущие платежи предприятия за электроснабжение и частичные расчеты с долгами прошлых лет.

«Поэтому, когда мы получим окончательные расчеты относительно будущих поступлений денег от военных в городской бюджет, совместно с ООО« ЛЭО »составим« дорожную карту »ежемесячных платежей, — акцентировал Сергей Гайдай. — Также я встречусь с депутатским корпусом городского совета — местный бюджет на 2020 год должен быть принят своевременно. В документе должны быть учтены суммы расчетов водоканалом за электроэнергию »