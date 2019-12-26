Сделка возможна: Лавров выразил надежду на сговорчивость Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российской власти якобы все еще есть надежда на достижение прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском.

Такое высказывание прозвучало в интервью ТАСС., передает Обозреватель

«К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства», – подчеркнул он.

«Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита «нормандского формата». Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского «комплекса мер» как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы», – сказал Лавров.

Он заявил, что речь идет о «реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста «формулы Штайнмайера», которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».

При этом министр утверждает, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между «сторонами конфликта». По его мнению, это Киев, Донецк и Луганск.

«Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами», – цинично высказался глава МИД РФ.