В ЛОВГА рассказали о новом главе Службы автомобильных дорог в Луганской области

Сегодня, 26 декабря, во время аппаратного совещания председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай представил нового начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Им стал Павел Цубер, ранее работавший директором управляющей компании «Город для людей Мариуполь». А до этого, с ноября 2015 по март 2019, он занимал должность начальника сектора экономической безопасности в Мариупольском филиале ГП «АМПУ» (Администрация Мариупольского морского порта).

«Состояние областных дорог — это одна из болезненных проблем Луганщины. Без сомнения, это мешает ее развитию. Напоминаю: область в 2020 году получит 2,5 миллиарда гривен на ремонт дорог! Поэтому мы восстановим объекты своевременно и качественно. Надеюсь на плодотворное и ответственное сотрудничество со Службой », — отметил, обращаясь к собравшимся и новому руководителю, Сергей Гайдай.

Павел Цубер сказал, что приложит максимум усилий для реализации приоритетов развития Луганщины.