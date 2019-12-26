Под Северодонецком в Боровском лесничестве застрелили бешеную лисицу

На территории Боровского лесничества (ГП «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство») была застрелена лисица, у которой лабораторно подтверждено бешенство.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

«Согласно отчету Лисичанской межрайонной лабораторией Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о результатах исследования патологического (биологического) материала (№001074п.м. / 19 от 18.12.2019), полученного от трупа красной лисы, установлен положительный результат на наличие вируса бешенства. Лиса была убита при проведении диагностического отстрела на территории лесоохотничьих угодий ГП «Северодонецкое ЛМГ», Боровское лесничество (квартал 76-75)», — сказано в сообщении.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Северодонецком городском совете от 19.12.2019 № 4 определены меры, направленные на локализацию и ликвидацию бешенства животных на территории Боровского лесничества.

На территории Боровского лесничества, а именно: кварталы 76-75 объявлены неблагополучными по бешенству животных, а также в угрожаемой зоне кварталы 68-74, 77, 79-88, 105-109, 119-126,127, 128-131, 137, в которых запрещается промышленный и лицензионный отстрел диких животных, их отлов и вывоз.

Для профилактики бешенства необходимо: