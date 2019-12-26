За минувшие сутки в Лисичанске и Северодонецке произошло три ДТП

За минувшие сутки произошло 3 ДТП, в 2 случаях водители имели признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

В Лисичанске инцидент произошел около 13 часов, на улице Карл Маркса, патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибыв на место, оказалось, что водитель ВАЗ 21063 не справился с управлением и врезался в забор, заехав во двор. В результате аварии пассажир получил телесные повреждения. В дальнейшем дело передано следователям, для установления всех обстоятельств по делу.

В Северодонецке на линию 102 обратился 61-летний гражданин и сообщил, что во дворе жилых домов на проспекте Гвардейском, его сбил автомобиль Dacia Logan и уехал в неизвестном направлении. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия, проверив прилегающую территорию, в соседнем дворе обнаружили похожий по описанию автомобиль, который въехал в колеса, застрял и не мог уехать. Пообщавшись с водителем, патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не отрицал своей вины, дело передано следственно-оперативной группе.

В Лисичанске, около 21 часов, на улице Кадиевская, посреди дороги, патрульные заметили россыпь стекла из автомобиля, как после ДТП и характерные повреждения на асфальтовом покрытии. Проехав по ближайшим улицам, обнаружили автомобиль ВАЗ 21063 с отсутствующим задним стеклом и повреждением на автомобиле. Установив владельца автомобиля, выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что не справился с управлением и перевернулся, проехав еще несколько метров в автомобиле, у него закончилось горючее: он оставил автомобиль и пошел домой пешком. Для снятия полученного стресса после ДТП, решил выпить алкогольные напитки. Патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст.122-4 КУоАП (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), ч. 4 ст. 130 (употребление спиртных напитков водителем транспортного средства после ДТП ).