С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, — ОБСЕ

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что с начала 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей по обе стороны фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News Україна.

Как отмечается, с начала года 127 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на Донбассе.

«С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых», — говорится в ответе СММ ОБСЕ.

По данным наблюдателей, за год зафиксировано около 300 тыс. нарушений режима прекращения огня.