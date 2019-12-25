За год «ЛЭО» 10 раз обесточивало «Лисичанскводоканал»: мэр города обратился к Зеленскому. ВИДЕО

Мэр Лисичанска Сергей Шилин записал видеообращение к высшему руководству Украины с просьбой вмешаться в ситуацию с обесточиванием «Лисичанскводоканала».
Свое обращение градоначальник опубликовал в ФБ. Цитируем речь мэра:
«Сегодня, 25 декабря, в этот праздничный день, я лично обращаюсь к вам, господин президент Украины, к премьеру-министру Украины, главе Луганской облгосадминистрации не просто как мэр города, а как гражданин Украины и житель Лисичанска.
Сегодня вторые сутки как город Лисичанск остается без водоснабжения и водоотведения. Компания «ЛЭО», нарушая статью 6 Закона Украины «О питьевой воде», обесточила «Лисичанскводоканал» за долги 2008-2010 годов. Тем самым оставив 100 тысяч человек без воды. 35 образовательных и 25 медицинских учреждений не могут функционировать в полном объеме. Мы должны прекратить плановые операции, мы женщин-рожениц должны перевести в роддома Северодонецка и Рубежного. Мы не сможем обеспечивать питание детей в учебных учреждениях и детсадах.
В городе растет социальное напряжение и возникла санитарно-эпидемиологическая опасность. Колодцы и коллектора переполнены. Коммунальное предприятие «Лисичансктеплосеть» не сможет подавать теплоноситель без воды. Я очень прошу Вас вмешаться в данную ситуацию. За 2019 год «ЛЭО» более 10 раз обесточивало городской водоканал от 3 до 5 дней. Мы неоднократно обращались в Кабинет министров Украины, к правоохранительным органам, к органам прокуратуры, СБУ. Все оставалось без рассмотрения. Прошу Вас лично рассмотреть данный вопрос…».
Напомним, что 24 декабря «ЛЭО» обесточило объекты «Лисичанскводоканала», оставив без воды жителей Лисичанска, Приволья, Новодружеска.
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