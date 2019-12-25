Преимущества употребления микрозелени горчица

По сути это проростки, возраст которых приблизительно десять дней. Зелень выращивается практически круглый год, на подоконнике. Времена года на урожай не влияют. Молодая зелень имеет сочный, несколько фиолетовый цвет. В качестве салата зелень используется с большим успехом. Микрозелень горчицы, как и любая другая микрозелень, отличается большим содержанием биологически активных веществ, минералов. Эти растения имеют максимальную концентрацию витаминов.

Микрозелень улучшает жизнедеятельность организма и в частности пищеварительных органов. Свободные радикалы в большинстве случаев являются для организма разрушающим фактором. Именно микрозелень горчица нейтрализует радикалы и укрепляет иммунитет.

Если постоянно употреблять в пищу микрозелень, то снижается артериальное давление, улучшается самочувствие. В зимний период необходимо добавлять свежую зелень практически во все блюда, включая первые. Это поможет пережить осень и зиму без потерь для организма.

Выращивание горчицы круглый год

Для круглогодичного выращивания рекомендуется проделать следующие действия:

Для проращивания семян необходимо использовать специально подготовленную емкость. Емкость требуется заполнить землей или торфом.

Семена необходимо высыпать из пакета и распределить их равномерно по поверхности. Не стоит их углублять, желательно присыпать семена тонким слоем субстрата.

Семена с емкостью помещается в теплое место.

Регулярно необходимо посев увлажнять.

В зависимости от сорта семена дадут листики и побеги через семь или десять лет после посева. Первые листья, диаметром до пяти см, имеют самое большое количество витаминов. Зелень необходимо срезать несколько выше корешков. Сами корешки необходимо удалить. Что касается зелени, то она готова к употреблению. Постарайтесь сохранить ее в свежем виде в холодильнике. Для этого необходимо обернуть срезанную зелень не плотно бумажным полотенцем.

Зелень горчица имеют аппетитный аромат и приятный острый вкус. В состав растения входят такие полезные вещества как токоферол, рутин и кислоту аскорбиновую. Растение обладает тем свойством, что позволяет омолодить организм. Улучшается кровообращение. Салат из горчицы настолько повышает аппетит, что его подают практически к самым разным блюдам. Салат подойдет как к рыбе, так и к мясу. Молодая микрозелень делает вашу кожу привлекательной и здоровой.