Атомайзер – подробности

Атомайзер выполняет основную работу электронной сигареты. Речь идет о создании пара из жидкости. И без него вейп будет обычной батарейкой с кнопками. В отличие от дрипки, в атомайзере есть бак, в котором хранится запас жижки. Результат – больше времени парения, не требуя дозаправки.





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Возможны обслуживаемые и необслуживаемые атомайзеры. В первом случае девайс называется RTA, во втором – клиромайзер.





Внешне они одинаковы. Для того чтобы сделать грамотно выбор девайса, стоит более подробно узнать о каждом из классе устройств.





Верхняя часть атомайзера – это мундштук. Отсюда выходит пар, его вы касаетесь губами во время использования. Ниже расположен заправочный отсек для заправки на винтовой или сдвижной крышке. Под ней прячутся прорези. Сюда вы заливаете жидкость для электронных сигарет. Винтовые варианты более герметичны. Откидные позволяют заправлять бак оперативно, не разбирая.





Ключевой особенностью атомайзера является емкость для жидкости или бак. Речь идет о прозрачном резервуаре, где хранится запас жижки. Объем бака чаще всего от двух до пяти миллилитров. если емкость меньше, то девайс становится компактным.





Для мощных вейплов следует подбирать баки от четырех миллилитров.





Центральным элементом атомайзера является исправительная камера, где есть два основных элемента. Это фитиль и спираль. Фитиль пропитывается жижкой, а спираль греется, чтобы жидкость испарялась.





У RTA в камере стойки для установки проволочных спиралей, а также прорези под фитиль.





Клиромайзеры работают на готовых сменных исправительных камерах. Речь идет о намотке из проволоки с фитилем, которая упакована в корпус из металла.





Из положительных характеристик обслуживаемого атомайзера следует выделить возможность получать разные вкусовые ощущения. Вы сможете настроить банк под себя индивидуально, исходя из вкусовых предпочтений. Кроме того, одна спираль может очищаться несколько раз. Достаточно будет заменять только фитиль. И это – далеко не все положительные характеристики. Их гораздо больше.