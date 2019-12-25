Трое уроженцев Луганской области попали в «100 самых влиятельных украинцев. Рейтинг 2019»

Журнал «Фокус» составил рейтинг «100 самых влиятельных украинцев» в 2019 году. Сюда попали ведущие украинские политики, бизнесмены, деятели искусства, спортсмены, правозащитники, религиозные деятели и т.д.

В рейтинге присутствуют уроженцы Луганской области.

На 14-ом месте находится нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), уроженец г. Хрустальный (Красный Луч, Луганской области) Алексей Данилов.

«В 1994 году Алексей Данилов решил баллотироваться в мэры и стал самым молодым на то время городским головой — ему было 34 года. В 1997-м Данилова досрочно сняли с должности и открыли против него дело, обвинив в финансовых махинациях. Сам Данилов считает, что это был политический процесс. Когда началась Оранжевая революция, он возглавил штаб Виктора Ющенко в Луганской области, а после его победы — Луганскую облгосадминистрацию. Правда, губернатором пробыл всего два года и на выборах 2007-го прошёл в Раду от партии Юлии Тимошенко. Вскоре разгорелся парламентский кризис, и Алексей надолго исчез из политики, пока в июле текущего года президент Владимир Зеленский не назначил его заместителем секретаря СНБО», — сказано в тексте на сайте «Фокуса».

На 33-ей строчке рейтинга расположился Андрей Портнов — юрист и политик из Луганска.

«Заслуженный юрист Украины (2004 г.). В 2005-2010 — руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко . Со 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 — руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и заместитель (с 24 января 2014 первый заместитель) главы Администрации Президента Украины.

СМИ писали, что во время Евромайдана Портнов был причастен к принятию «законов 16 января» . Однако, сам политик эти обвинения опровергает. Сразу после Евромайдан, в 20-х числах февраля 2014 выехал из Украины. В 2014-2015 годах находился под санкциями Европейского Союза . Жил в России, затем переехал в Вену (Австрия), занимался адвокатской деятельностью. 19 мая 2019 вернулся в Украину.

Против Портнова было возбуждено ряд уголовных дел, многие из которых он выиграл в суде».

На 98-ой позиции рейтинга расположился Сергей Жадан

«Сергей Жадан — украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист, фронтмен групп «Жадан и Собаки» и «Линия Маннергейма» . Автор романов «Депеш Мод» , «Ворошиловград» , «Месопотамия» , «Интернат», поэтических сборников «Цитатник», «Эфиопия», «Жизнь Марии», «Тамплиеры», «Антенна» и др. Родился в г. Старобельск Луганской области.

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем на двадцать языков, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей. Сергей Жадан является также активным организатором литературной жизни Украины и участником мультимедийных художественных проектов. В 2017 году он основал «Благотворительный фонд Сергея Жадана»».