На Луганщине копы поймали за руку «черных лесорубов» новогодних елочек

В течение суток сотрудники полиции Луганщины в четырех районах области обнаружили семерых местных жителей, которые незаконно спилили 12 хвойных деревьев.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Так, в лесном массиве возле с. Лантратовка Троицкого района участковый офицер местного отдела полиции обнаружил 47-летнюю женщину, которая незаконно спилила деревья сосны.

В г.. Счастье бойцы батальона «Луганск — 1» обнаружили 29-летнего мужчину, который в лесополосе возле города незаконно срубил 3 елки, и 34-летнюю местную жительницу, которая незаконно срубила одну елку.

В Новопсковский отдел полиции поступило сообщение от лесничего «Старобельского лесоохотничьего хозяйства» о том, что им в с. Хворостяное Новопсковского района обнаружено двух женщин, которые уничтожали деревья. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они установили, что женщины совершили порубку 6 хвойных деревьев.

Данные факты зарегистрированы. Материалы будут переданы в лесоохотничьи хозяйства для составления протокола об административном нарушении по ст. 65 КУоАП «Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка».

Полицейские Белокуракинского отдела полиции выявили факт незаконной вырубки елки на окраине пгт. Белокуракино. Хвойное дерево изъято.

Участковые офицеры Новопсковского отдела полиции обнаружили местного жителя, который совершил незаконную вырубку новогодней елки в урочище «Питомник» пгт. Новопсков.

По указанным фактам лесничими составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 65 КУоАП «Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка».