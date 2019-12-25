СМИ: в Лисичанске вандалы разбирают уникальное здание, построенное бельгийцами в XIX веке

В городе Лисичанск Луганской области вандалы уничтожают уникальное строение XIX века. Местные активисты и волонтеры пытаются спасти здание, построенное бельгийцами.

Об этом сообщает Час Пик

В Лисичанске первые промышленные предприятия основали иностранцы. Благодаря бельгийском инженеру-технологу Эрнесту Сольве в городе был построен большой завод по производству соды. Завод вступил в строй в конце апреля 1892 года. Завод стерт с лица земли, разрушаются и здания, построенные бельгийцами

Наряду с заводом, бельгийцы уделяли внимание и инфраструктуре, всего в городе было построено 33 объекта. Рядом с заводом появились две большие больницы, школа, общежитие, отель, несколько десятков двухэтажных жилых домов. Здания были возведены из красного кирпича в стиле модерн.

Содовый завод полностью разрушили во времена правления Януковича, в 2009 году. Продолжают разрушаться и здания, построенные в XIX веке.

Местные власти так и не приступили к реставрации здания больницы содовой фабрики, а местные вандалы продолжают разбирать здание, чем еще больше разрушают уникальное строение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Максим Трунов, который показал, как сегодня выглядит «умирающее» здание.

«Продолжается уничтожение бельгийской больницы, спилены практически все поперечные балки с упорами, ВЦА в Луганской области утверждает, что территория охраняемая, встретили кучу детворы, провели беседу по безопасности, поразмышляли о дальнейшей судьбе здания, пять волонтеров уже есть)», — написал Максим Трунов.

По словам местных активистов, уже нашлось нескольких доноров, которые готовы оказать поддержку в восстановлении исторического здания. Однако, руководство области пока не спешит передать его в аренду общественной организации.

Стоит отметить, что 18 декабря Лисичанск в рамках рабочего визита посетила заместитель Главы Представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайденманн.

Во время встречи Анника Вайденманн интересовались, в частности, вопросами сохранения исторического наследия Бельгии на территории Лисичанска, а именно зданий, которые были построены бельгийцами в конце XIX — начале ХХ века.

Мэр города Сергей Шилин выразил свою озабоченность состоянием зданий, которые для Лисичанска имеют историческую и архитектурную ценность. Он отметил, что пока сооружения Бельгийского наследия находятся в собственности Луганской ОГА, а вопрос их сохранения требует значительного финансирования.

Местные жители пишут в комментариях, что такие встречи проводятся не в первый раз. Они отмечают, что пока местные власти будут «думать и решать», здание полностью разрушится. Однако, волонтеры не опускают руки и продолжают искать варианты спасения исторического здания.

Так выглядела больница в начале ХХ века. Трехэтажное здание было оборудовано лифтом. Его крыша была покрыта французской черепицей, а на полу лежала качественная плитка харьковской фирмы Бергенгейма.