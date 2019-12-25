В ОРЛО на пожаре погибла одинокая женщина, которая жила в хозпостройке

Вчера вечером, 24 декабря, во временно неподконрольной Брянке произошел пожар по улице Фурманова.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Огнеборцы, прибывшие на место вызова, увидели открытое горение деревянных построек и прилегающего к ним забора. Соседи сообщили, что в строении может находиться одинокая женщина. Пожар был локализован.

В сарае обнаружили сильно поврежденное огнем тело.

Пожар был ликвидирован в 21.08. Огнём уничтожены 3 сарая на пл. 32 м2, забор 10 м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.

Со слов соседей, погибшая, не имела своего жилья, проживала одна в брошенном сарае. Пагубных привычек у нее не было. Личность устанавливается.