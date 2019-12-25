В ОРЛО на пожаре погибла одинокая женщина, которая жила в хозпостройке

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Вчера вечером, 24 декабря, во временно неподконрольной Брянке произошел пожар по улице Фурманова.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

Огнеборцы, прибывшие на место вызова, увидели открытое горение деревянных построек и прилегающего к ним забора. Соседи сообщили, что в строении может находиться одинокая женщина. Пожар был локализован.

В сарае  обнаружили сильно поврежденное огнем тело.

Пожар был ликвидирован в 21.08. Огнём уничтожены 3 сарая на пл. 32 м2, забор 10 м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.

Со слов соседей, погибшая, не имела своего жилья, проживала одна в брошенном сарае. Пагубных привычек у нее не было. Личность устанавливается.

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