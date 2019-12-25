Жилищный вопрос ВПЛ и льготных категорий граждан: в Золотом власти купят 15 квартир, а в Кременной дом

В Луганской области внедрение энергосберегающих технологий и расширение возможностей обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц — первоочередные задачи.

Об этом рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай, комментируя заседание Совета развития громад и территорий, которое состоялась 24 декабря в Киеве, передает пресс-служба ЛОВГА.

Он также рассказал о трудностях с реализацией программ обеспечения жильем льготных категорий граждан. В частности, по Региональной целевой программе жилищного кредитования участников АТО и членов их семей в Луганской области в 2017-2018 годах было предоставлено всего семь льготных кредитов из областного бюджета на общую сумму почти 4,0 млн гривен. В текущем году — шесть на сумму 3,0 млн гривен, которые получили внутренне перемещенные лица.

Из-за отсутствия первичного рынка жилья не работает должным образом и программа «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья». При том, что по этой программе было заложено более 5,0 млн гривен, государственной поддержкой воспользовались лишь одна семья ВПЛ на сумму 372,4 тыс. гривен.

Поэтому, льготное долгосрочное государственное кредитование внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС на приобретение жилья является наиболее перспективным направлением.

В Луганской области уже поданы заявления участия в этой программе 81 участником АТО и 153 переселенцами. Четыре семьи участников АТО на сумму более 2,0 млн гривен и на 5 семей ВПО на сумму 2,5 млн гривен уже оформили документы на получение кредитов из госбюджета.

«Для тех людей, которые потеряли свои дома и не имеют возможности воспользоваться кредитными программами, мы будем покупать и строить жилье за ​​счет областного бюджета. Так, в ближайшее время 15 семей переселенцев, которые переехали в города Золотого, получат новые квартиры. Кроме того, мы покупаем «недострой» в Кременной, которая впоследствии станет новым домом для льготных категорий граждан », — рассказал Сергей Гайдай.