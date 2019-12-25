В зоне ООС ранены двое военных, — штаб

На Донбассе 24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, НВФ вели огонь у Березового, Новолуганского, Крымского, Светлодарска, Шумов, Троицкого.

«Вчера, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения