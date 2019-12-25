РосСМИ: Курченко лишилися монополии на вывоз угля из оккупированного Донбасса

Угольные шахты, расположенные на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины получили право продавать уголь не только компании «Газ-Альянс», подконтрольной бизнесмену беглому украинскому олигарху Сергею Курченко

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на свои источники.

По данным одного из источников, им разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но «на условиях не хуже, чем у компании Курченко».

Напомним, что марте 2018 года «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля из «ЛДНР».

После «национализации» НВФ украинских шахт на неподконтрольной территории предприятия перешли под контроль холдинга «Внешторгсервис». Партнером этого холдинга выступает компания «Газ-Альянс», которая отвечает за сбыт угля и металла. Обе компании подконтрольны бизнесмену Сергею Курченко.