Министр рассказала, сколько переселенцев и ветеранов нуждаются в собственном жилье

Почти 80 тыс. ветеранов АТО/ООС и 400 тыс. внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

«Почти 80 тыс. ветеранов, это с учетом действующих участников боевых действий, нуждаются в обеспечении жильем», — сказала она на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник, пишет Интерфакс-Украина

Со ссылкой на данные Министерства социальной политики, Коляда сообщила, что в Украине насчитывается около 1,400 млн внутренне перемещенных лиц.

«Мы понимаем, что эта цифра может быть не совсем корректной, поскольку часть из них, снова-таки, в связи с отсутствием жилья вернулась на временно оккупированную территорию. По некоторым данным, это более 20%. И только у 12% есть собственное жилье», — отметила она.

Министр подчеркнула: если говорить об общей показателе, то около 400 тыс. семей из числа внутренне перемещенных лиц нуждаются в собственном жилье. При этом еще не обеспечена жильем, в частности, 241 семья погибших на Донбассе украинских военнослужащих, их больше всего в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. При этом есть более 2,5 тыс. чел. со статусом участника боевых действий, так и внутренне перемещенных лиц.