Более 10 тысяч маленьких северодончан получат новогодние подарки от городского совета

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Северодонецкий городской совет в рамках проведения городских мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам в 2019 году  обеспечил наборами сладостей рекордное за все время независимости Украины количество детей — 10311 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

 

Согласно предоставленным предложениям решением исполнительного комитета Северодонецкого городского совета от 22.11.2019 №1215 сладкие подарки получают:

1.Городской отдел образования, в том числе: — 9180
— воспитанники ДОУ — 3786
— учащиеся 1-4 классов ОУЗ — 4346
— дети — сироты и дети, лишенные родительской опеки (5-11 кл.) — 91
— дети из малообеспеченных семей (5-11 кл.) — 71
 дети — сироты и дети, лишенные опеки, которые не являются воспитанниками школы-интерната и не посещают учебное заведение — 2
— дети лиц, признанных участниками боевых действий, обучающихся в 5-11 классах — 384
— дети- участники художественной самодеятельности ЦДЮТ, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях  — 250
— дети -участники художественной самодеятельности СДЮК «Юность», которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях  250
2. Городской отдел культуры, в том числе:  — 675
дети -участники художественной самодеятельности КЗ СМПК, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях — 310
дети- участники художественной самодеятельности филиала Боровское КЗ СМПК, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях — 40
дети- участники художественной самодеятельности филиала Сиротино КЗ СМПК, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях — 30
— учащиеся школ эстетического воспитания города Северодонецка, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях — 295
3. Дети — инвалиды общества «Надежда» — 29
4. Дети — инвалиды, находящихся на обслуживании в Центре социальной реабилитации детей-инвалидов — 216
5. Для детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС (Союз Чернобыль Украины), которые не получают подарки в учебных заведениях — 45
6. Дети из многодетных семей, не посещающих дошкольные и общеобразовательные учебные заведения — 166
Всего детей, представляемых отделом культуры 1131
ВСЕГО 10311

 

 

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