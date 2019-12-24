Более 10 тысяч маленьких северодончан получат новогодние подарки от городского совета

Северодонецкий городской совет в рамках проведения городских мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам в 2019 году обеспечил наборами сладостей рекордное за все время независимости Украины количество детей — 10311 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Согласно предоставленным предложениям решением исполнительного комитета Северодонецкого городского совета от 22.11.2019 №1215 сладкие подарки получают: