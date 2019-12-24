Более 10 тысяч маленьких северодончан получат новогодние подарки от городского совета

Северодонецкий городской совет в рамках проведения городских мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам в 2019 году обеспечил наборами сладостей рекордное за все время независимости Украины количество детей — 10311 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.
Согласно предоставленным предложениям решением исполнительного комитета Северодонецкого городского совета от 22.11.2019 №1215 сладкие подарки получают:
|1.Городской отдел образования, в том числе:
|— 9180
|— воспитанники ДОУ
|— 3786
|— учащиеся 1-4 классов ОУЗ
|— 4346
|— дети — сироты и дети, лишенные родительской опеки (5-11 кл.)
|— 91
|— дети из малообеспеченных семей (5-11 кл.)
|— 71
|— дети — сироты и дети, лишенные опеки, которые не являются воспитанниками школы-интерната и не посещают учебное заведение
|— 2
|— дети лиц, признанных участниками боевых действий, обучающихся в 5-11 классах
|— 384
|— дети- участники художественной самодеятельности ЦДЮТ, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях
|— 250
|— дети -участники художественной самодеятельности СДЮК «Юность», которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях
|— 250
|2. Городской отдел культуры, в том числе:
|— 675
|— дети -участники художественной самодеятельности КЗ СМПК, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях
|— 310
|— дети- участники художественной самодеятельности филиала Боровское КЗ СМПК, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях
|— 40
|— дети- участники художественной самодеятельности филиала Сиротино КЗ СМПК, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях
|— 30
|— учащиеся школ эстетического воспитания города Северодонецка, которые принимают участие в новогодних и рождественских мероприятиях
|— 295
|3. Дети — инвалиды общества «Надежда»
|— 29
|4. Дети — инвалиды, находящихся на обслуживании в Центре социальной реабилитации детей-инвалидов
|— 216
|5. Для детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС (Союз Чернобыль Украины), которые не получают подарки в учебных заведениях
|— 45
|6. Дети из многодетных семей, не посещающих дошкольные и общеобразовательные учебные заведения
|— 166
|Всего детей, представляемых отделом культуры
|1131
|ВСЕГО
|10311
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