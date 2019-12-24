В Кременной произошли два порыва на магистральном трубопроводе тепловой сети

23 и 24 декабря произошли два порыва на магистральном трубопроводе тепловой сети в Кременной. Для ликвидации аварии временно ограничивалось теплоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.

«Сотрудниками коммунального учреждения «Кременнаятеплокоммунэнерго» срочно были организованы аварийно-восстановительные работы. Коммунальщики устраняли порывы магистрали диаметром 100 мм по адресу ул. Красная, 1 и пр. Дружбы, 2», — сказано в сообщении.

Сейчас теплоснабжение восстановлено.