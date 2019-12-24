Мобильные посты будут работать в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном до 29 декабря

С 23 по 29 декабря декабря на территории городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное организована работа мобильные передвижных постов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«С целью стабилизации уровня аварийности на дорогах и отдельных проблемных участках, организованы целевые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, которые могут привести к осложнению ситуации безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении.

Мобильные посты в составе патрульных полицейских и работников сектора реагирования полицейских Старобельского, Кременского и Новоайдарского отделения полиции сосредоточены на выявление именно тех правонарушений, которые могут привести к ДТП. Особое внимание будет уделяться выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также не обойдут вниманием профилактику детского травматизма на дорогах.