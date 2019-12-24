«ЛЭО» таки обесточило «Лисичанскводоканал»: без воды 80 тысяч человек

Сегодня, 24 декабря, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» (водонасосные станции «Белогоровская», «Совмещенная», «РТИ», «Привольнянская», «Малорязанцево»), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

Без водоснабжения остались более 80 000 жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

«Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия», — сказано в сообщении.

Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды.

24.12.2019 утвержден следующий график подвоза воды для населения.

«Убедительно просим всех потребителей ЛКСП «Лисичанскводоканал» погасить задолженность, в случае наличия, за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению», — добавили в горсовете.