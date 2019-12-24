В ГПУ рассказали, из чего был произведен обстрел Золотого-4 21 декабря. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины снова зафиксировала нарушения норм международного гуманитарного права военнослужащими вооруженных сил РФ и членами незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», которые ведут артиллерийские обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, задокументирован факт прицельного обстрела 21 декабря 2019 г.. Золотого-4 Попаснянского района Луганской области, где произошло разведения войск, из г.. Первомайск, что является временно оккупированной территорией Луганской области.

В ходе осмотра места происшествия прокуроры Генеральной прокуратуры Украины обнаружили поврежденный жилой дом. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины калибра 82 мм.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления, а полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.