60 квартир для переселенцев купят уже в этом году

Казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для переселенцев, а именно 70% субвенции, которую государство направляет местным бюджетам для покупки квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

Речь идет о программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» по принципу 70% на 30% из государственного и местного бюджетов соответственно.

«Еще одна очень важная Победа, как говорится под елку! В 60 квартир и 1 жилой дом смогут заселиться семьи ВПЛ в этом году. Только что Казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для ВПЛ. Я благодарна совместным действиям правительства и той настойчивости с которой мы командно сработали на этот результат », — отметила Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

В общем средства пошли в 12 городов и городков, которые присоединились к этой программе. Больше всего квартир будет приобретено в Мариуполе (40 штук), а также 6 квартир в Житомире, остальные жилища приобретаются во Львовской, Донецкой и Харьковской областях