Из-за слухов, распространяемых на оккупированной территории, на КПВВ «Станица Луганская» образуются большие очереди, — РГА

На оккупированной территории Луганской области НВФ муссируют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская». Распространение этой ложной информации приводит к большим очередям на пункте пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской РГА.

Такие сплетни создают очереди на КПВВ, к банкоматам, в магазинах и учреждениях пгт Станица Луганская.

«Конечно, это ложь оккупантов. И чтобы там не говорили российские СМИ, и СМИ так называемых «молодых республик», а обеспечить на оккупированных территориях более менее приличную жизнь не может ни Россия, ни местные криминальные главари. Они могут обеспечить только поставки оружия и войну. Без Станичанских овощей, украинских продовольственных продуктов, промышленных товаров и социальных выплат «молодая республика» выжить не может», — констатировали в РГА.

В райгосадминистрации еще раз подчеркнули, что КПВВ работает в штатном режиме без выходных и праздничных дней по зимнему графику. Все учреждения в Станице Луганской работают по штатному расписанию.