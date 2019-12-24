Заработал юридический чат-бот для переселенцев: как воспользоваться

Стартовало тестирование чат-бота «Юридический советник для переселенцев» , сообщает ИА «Вчасно» со ссылкой на БФ «Право на защиту».

Отмечается, что юридический советник — это простой и удобный в пользовании чат-бот, созданный для помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта, в решении различных юридических проблем.

Он работает 24 часа 7 дней в неделю и позволяет быстро получить юридическую консультацию по актуальным для переселенцев вопросам, за несколько кликов загрузить образцы документов в различных категориях дел и легко найти адреса нужных государственных учреждений и организаций и подать заявки онлайн.

Воспользоваться чат-ботом можно с помощью мессенджера в Фейсбуке по ссылке: https://www.facebook.com/IDP.legal.aid/ .