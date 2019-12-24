Работникам Новоалександровского конного завода погасили задолженность по зарплате

Инспектором труда Беловодского поселкового совета в декабре совершена первая в области инспекционная проверка. Объект проверки — филиал «Новоалександровский конный завод № 64 ГП« Коневодство Украины ». Там на 1 ноября текущего года возникла задолженность по заработной плате в сумме 221 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

По результатам проверки инспектором труда Владимиром Чмыхаловым вынесено предписание о недопущении нарушения сроков выплаты заработной платы (ст. 115 КЗоТ Украины) и сроков окончательного расчета работникам при увольнении (ст. 116 КЗоТ Украины), а также протокол по ч. 1 ст. 41 КУоАП , который направлен на рассмотрение в суд. Задолженность погашена в полном объеме.

Следует отметить, что благодаря деятельности на территории Беловодской громады инспектора труда, которым проводятся активные информационно-разъяснительные мероприятия среди работодателей района по вопросам соблюдения законодательства о труде, по размеру заработной платы Беловодский район в течение года поднялся с 15 на 12 место.

Беловодский поселковый совет является пока единственным в области органом местного самоуправления, которым обеспечивается исполнение части 3 статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».