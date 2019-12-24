Пожар в Старобельском интернате: комментарий директора учреждения. ВИДЕО

22 декабря в с. Бутковка Старобельского района произошел пожар в областном психоневрологическом диспансере, в результате которого погибли четверо человек, еще трое пострадали.

Журналисты издания «Старобельские новости» приехали на место событий и взяли комментарий директора учреждения Надежды Колесниковой.

Далее прямая речь директора интерната:

» Я вчера (22 декабря, — ред.) весь день была на работе. Все было спокойно. Никаких проблем не было на протяжении 22 лет, которые я работаю… У нас 20-го числа (ноября) была проверка пожарной сигнализации. 11 декабря были учения. Мы учили подопечных, уже не в первый раз, как в случае чрезвычайной ситуации выходить. В 20:46 мне позвонили, что загорелась вторая палата, но причины никто не знает. Сказали, что задымление. Сработала пожарная сигнализация. Было понятно откуда , у нас пострадала только одна палата и напротив палата интенсивной терапии, где лежали тяжелобольные люди. Двое сердечников, которых капали, и один с сахарным диабетом. И тут вот такое произошло. Санитары начали гасить огнетушителями со стороны задымления и вызвали спасателей. Но у нас же дороги…Пока спасатели приехали, 8 раз звонили в скорую, пока она приехала. Наши девочки вынесли пациентов из палаты интенсивной терапии на улицу, начали проводить реанимацию. Они были живы. Но пока приехала скорая, уже ничем не смогли им помочь…А четвертый оказался в палате, дедушка…За ним вернулись, еще до приезда спасателей, но из-за сильного задымления не увидели, что там остался подопечный. Туда невозможно было зайти. Потом приехали пожарные, начали тушить. Мы пересчитали людей и обнаружили, что одного человека нет… Также один подопечный испугался и убежал домой. Мы его нашли. 72 человека эвакуировали в Сватовскую больницу».

Надежда Колесникова утверждает, что проверки учреждения различные инстанции проводили чуть ли не ежемесячно.

«В основном весь корпус не пострадал. Палаты все целы, за исключением одной . Все медкабинеты целы, нужно будет провести уборку и дезинфекцию», — добавила она.

В саму палату, где произошло возгорание, журналистов не пустили — там проводятся следственные действия.

По факту возгорания было открыто два уголовных дела.

Государственное бюро расследований также проведет проверку действий спасателей.

23 декабря было объявлено днем траура в Луганской области в связи с трагическим инцидентом.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в интернате не было ни одного врача-психиатра и не было лицензии на осуществление деятельности по медицинской помощи