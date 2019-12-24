В Лисичанском горсовете заседала комиссия по ТЭБ и ЧС: обсуждался вопрос «Лисичанскводоканала»

Вчера, 23 декабря, в Лисичанском городском совете состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под председательством городского головы Сергея Шилина.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета

Поводом для созыва заседания комиссии стало предупреждение от ООО «Луганское энергетическое объединение» об обесточивании 24 декабря 2019 объектов ЛКСП «Лисичанскводоканал», что приведет к невозможности осуществления водоснабжения и водоотведения в городах Лисичанске, Новодружеске, Приволье.

Директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Сергей Лозиченко отметил, что Лисичанскводоканал пока выполняет перед ЛЭО все обязательства по уплате текущих расчетов, но Луганское энергетическое объединение пытается получить долги за прошлые годы, на что нет договоренностей между предприятиями.

По итогам продолжительной дискуссии члены комиссии приняли ряд решений. ООО «Энера ВОСТОК», ООО «Луганское энергетическое объединение» обязали выполнять требования законов Украины относительно бесперебойного электроснабжения объектов водоснабжения, особенно в период отопительного сезона. Руководителю ЛКСП «Лисичанскводоканал» члены комиссии поручили принять меры по оплате задолженности за потребленную электроэнергию ООО «Энера ВОСТОК» и ООО «ЛЭО» согласно договоренностям, КП «Лисичансктеплосеть» — притушить котельные до технологического минимума на время отключения водоснабжения, начальникам отдела образования и отдела культуры городского совета в случае длительного отсутствия водоснабжения — внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае невозможности приостановить их функционирование.

В связи с отключением электроэнергии и при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации членами комиссии было решено от имени городского совета направить письма руководству государства, области и силовых структур, а исполкому Лисичанского городского совета рекомендовали выделить из местного материального резерва ГСМ для подвоза воды на случай отключения, управлению по выполнению политики Лисичанского городского совета в сфере ЖКХ и ЛКСП «Лисичанскводоканал» составить графики подвоза питьевой и технической воды населению.