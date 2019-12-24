Офицер пояснил, зачем Путину отвод сил на Донбассе

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что отвод сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе может привести к увеличению потерь с украинской стороны.

В частности, разведение войск на расстояние порядка одного километра не является препятствием для артиллерийских обстрелов, а также не является гарантией того, что разминированные участки серой зоны вновь не будут заминированы оккупантами. Об этом он заявил OBOZREVATEL.

«Разведение сил? А что это дает? Если артиллерия, минометы стреляют на несколько километров, то отведение на плюс-минус 1 километр ничего не даст. Мы однажды уже отвели свои силы на километр, и в зоне отведения подорвался наш комбриг (9 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Евгений Коростелев, который подорвался на мине. – Ред.). Тылы уже были заминированы», – напомнил офицер.

В этом контексте он заметил, что серую зону никто не контролирует. «Наши – хочешь не хочешь – будут ходить в эти села и подрываться на минах. Будет еще больше потерь», – убежден Лупаков.

По его мнению, Кремль подталкивает Украину к отводу сил вдоль всей линии разграничения, «потому что ему выгодно, потому что он будет контролировать большую территорию. Фактически он, не вводя войска, будет иметь возможность беспрепятственно ходить по серой зоне».