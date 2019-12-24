На Луганщине пять женщин получили почетное звание Украины «Мать-героиня»

В соответствии с Указом Президента Украины пятерым женщинам Луганской области присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Среди них жительница Беловодского района (мать шестерых детей), две жительницы Новоайдарского района (обе воспитали по пять детей), а также по одной жительнице Марковского района и города Рубежное (каждая является мамой пяти детей).

Напомним, что почетное звание Украины «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке, учитывая весомый личный вклад в воспитание детей в семье , создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

В течение 2015-2019 годов 77 женщинам, которые проживают в Луганской области, присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня».

Женщинам, которым присвоено указанное почетное звание выплачивается единовременное вознаграждение в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.