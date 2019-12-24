Пожар в Старобельском интернате: ДБР проверит действия спасателей

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, осуществляют досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Действия должностных лиц привели к гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Напомним, что 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов.

«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», — сказано в сообщении.

Причины пожара выясняет Национальная полиция Украина в рамках отдельного досудебного расследования.

Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).