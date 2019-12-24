Денисова: у Старобельского интерната, где произошел пожар, не было лицензии на осуществление медпомощи

Вчера,23 декабря, по поручению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой работник регионального представительства Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Александр Дубина совершил мониторинговый визит в Старобельский областной психоневрологический интернат, где 22 декабря 2019 в 20.30 в корпусе №1 произошел страшный пожар.

Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в соцсети.

Он отметила, что предварительная причина пожара — неисправность электросети.

«В результате отравления угарным газом 4 жителей интерната погибли. Двое погибших — лица с инвалидностью, имели нарушения опорно-двигательного аппарата и не могли самостоятельно покинуть помещение интерната. Сразу после пожара 3 человека доставлены в Старобельскую районную больницу — их здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

72 жителя интерната госпитализированы в Сватовскую областную психиатрическую больницу. Также 33 человека переселены в другой корпус интерната.

«Общее количество жителей составило 94 человека при норме 61 койко-место. После вмешательства работников регионального представительства Офиса омбудсмена всех жителей 2 корпуса заведения обеспечили спальным местом», — добавила омбудсмен.

Как стало известно, что в результате пожара сгорела только одна палата — другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара.

«Зафиксировано, что в сентябре 2019 году в этом же заведении произошел пожар, в результате которого сгорело здание библиотеки и мастерской. Согласно журналу проверок интерната, сотрудниками ГСЧС в текущем году проведены две проверки. Одна — 20 сентября 2019 после предыдущего пожара, а вторая — 11 декабря 2019», — отметила Людмила Денисова.

Также в указанном учреждении нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи.

«Дело находится на моем личном контроле. По результатам оперативного мониторингового визита будут направлены акты реагирования в областное управление ГСЧС по осуществлению соответствующей проверки, и Председателю Луганской областной военно-гражданской администрации по неотложной ликвидации последствий пожара и укомплектования штата работниками, а именно врачом-психиатром», — резюмировала омбудсмен.